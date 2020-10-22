Нарышкин встретится с Лукашенко

«Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час», — говорится в сообщении.

Незадолго до публикации этого поста в интернете выложили фотографии российского самолета, приземлившегося в аэропорту Минска. Кроме того, кортеж из автомобилей двигался в направлении воздушной гавани. Визит Нарышкина в Белоруссию официально не анонсировался.

В сентябре глава службы разведки заявил, что США играют ключевую роль в последних событиях в Белоруссии после президентских выборов, писало агентство Ura.ru. По его словам, Вашингтон пытается организовать «цветную революцию» в стране. Власти Штатов «раскручивают» Светлану Тихановскую и других активистов белорусской оппозиции в качестве «народных лидеров».

СВР внимательно следит за событиями в Белоруссии и за планами Запада в отношении этой страны, говорил Нарышкин.