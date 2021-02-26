Нарышкин вакцинировался от COVID-19

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщило РИА «Новости».

Он уже поставил оба компонента вакцины. Нарышкин признался, что чувствует себя хорошо и не испытывает дискомфорта.

«И после первой, и после второй продолжаю чувствовать себя хорошо, очень бодро и комфортно», — заявил директор службы.

Также он не сомневается, что чувствовал бы себя хорошо, если бы вакцинировался одним из двух других российских медицинских препаратов, написала «Русская планета».

Об этом Нарышкин рассказал во время открытия выставки о российских достижениях в области разработки вакцин и эпидемиологии в Доме Российского исторического общества (РИО).

Экспозиция дает представление о традициях отечественной эпидемиологии и ведущей роли в борьбе с глобальными пандемиями XX–XXI веков. Инициаторы открытия выставки: Российское историческое общество, фонд «История Отечества», Российский фонд прямых инвестиций, Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.