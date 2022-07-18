Нарышкин уличил Запад в стремлении сохранить несправедливый миропорядок

Существующий миропорядок, который нельзя назвать справедливым, устраивает в первую очередь тоталитарно-либеральные страны Запада. Пытаться сохранить его будут любыми способами.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что со сложностями сейчас столкнулись не только в СНГ, но и во всем мире. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы с вами сегодня находимся на таком сложном и остром этапе переформатирования миропорядка в многополярность», — подчеркнул Нарышкин.

Тоталитарно-либеральные западные режимы, добавил глава СВР, «считали прежний мир своей вотчиной». Теперь они предпринимают все возможные меры, чтобы «сохранить существующий несправедливый миропорядок». И для достижения этих целей готовы даже дестабилизировать ситуацию в разных регионах мира.

В качестве примера Нарышкин указал на большое количество конфликтов и кризисных ситуаций, среди которых происходящее на Украине.

Более уверенно, по его словам, чувствуют себя входящие в СНГ страны благодаря интеграционным структурам — ЕАЭС и ОДКБ.

«Все эти структуры были <…> созданы с учетом интересов всех государств, в них входящих. В этой связи такие интеграционные защитные инструменты являются хорошей гарантией для сохранения стабильности и безопасности», — пояснил глава СВР.

У России, обратил он внимание, достаточно как сил, так и ресурсов, чтобы прийти на помощь любому из союзников и друзей в трудную минуту.