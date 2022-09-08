Нарышкин уличил США в намеренном затягивании конфликта на Украине | 360°

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Нарышкин уличил США в намеренном затягивании конфликта на Украине

Нарышкин предположил, что США затянут конфликт на Украине вопреки потерям ВСУ

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Представители США всеми силами пытаются затянуть конфликт на Украине. Такое мнение высказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Его слова процитировало РИА «Новости».

Нарышкин сказал, что Штаты готовы пойти на этот шаг, несмотря на огромные потери украинских войск и экономические проблемы в Европе. Он поделился этим мнением во время встречи с президентом Академии исторических исследований Китая Гао Сяном.

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«События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», — сказал Нарышкин.

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Ранее стало известно, что США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением.

США

Конфликт на востоке Украины

Специальная военная операция РФ на Украине

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