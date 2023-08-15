Власть 15 августа 2023, 12:26 Нарышкин уличил МУС в безумии и слепоте Глава СВР Нарышкин: МУС обезумел, он счел преступлением спасение Россией детей РИА «Новости»

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Международный уголовный суд (МУС) счел преступлением спасение Россией детей из зоны боевых действий. Однако при этом он не замечает гибели в Донбассе детей от рук киевского режима. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин во время выступления на Московской конференции по международной безопасности, сообщил ТАСС.

«МУС настолько обезумел, что называет спасение детей из зоны боевых действий преступлением, при этом он в упор не замечает убийство детей Донбасса, ставших жертвами бомбардировок украинских неонацистов», — сказал Нарышкин.

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Он напомнил, что более четырех тысяч человек, в частности 91 ребенок, погибли в Донецкой Народной Республике с 2014 года еще до начала спецоперации. Глава СВР отметил, что тогда ни одна структура Запада на это не отреагировала.

Также он высказался и относительно Соединенных Штатов. По его мнению, оторванность администрации американского президента от реальности все больше нарастает. США все еще считают, что «хозяйничают на планете», резюмировал Нарышкин.