Нарышкин разглядел в словах Байдена про Путина почерк Псаки

Глава СВР Сергей Нарышкин иронично предположил, что недавние заявления президента США Джо Байдена относительно лидера РФ Владимира Путина писала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Он припомнил и ее конфузы в должности представителя Госдепа.

Нарышкин предположил, что тезисы Байдена о «настоящей проблеме» Путина, которая заключается в том, что российский лидер якобы «сидит на верхушки экономики», у которой нет ничего, кроме нефтяных скважин и ядерного оружия, подготовила именно Псаки.

«С определенной долей иронии предположу, что как раз эту часть тезисов американскому президенту готовила небезызвестная Джен Псаки», — сказал глава СВР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Нарышкин отметил, что пресс-секретарь Белого дома уже прославилась своими «глубокими познаниями» в разных сферах, в том числе в географии и поставках газа. Он припомнил, как Псаки в бытность пресс-секретарем Госдепа заявляла, что в Россию поставляют европейский газ, а не наоборот, а также грозилась отправкой Шестого флота США к берегам Белоруссии, которых у нее нет.

Он указал, что если бы эти заявления Байдена готовило ЦРУ, то там бы более точно и объективно подошли к оценке состояния и потенциала российской экономики.

Нарышкин в том же эфире рассказал о готовящихся провокациях Запада на выборах в РФ.