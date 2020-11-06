Нарышкин рассказал о совместной работе с Путиным над разведданными

Владимир Путин раньше служил во внешней разведке, он знает тонкости такого труда. Поэтому в СВР ценят совместную работу с президентом над информацией, которую добывают шпионы.

«Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки», — рассказал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА «Новости».

Нарышкин добавил, что работать с руководителем, которые знает специфику такого труда, это «большое удоврльствие». По его словам, президент получает информацию от разведки круглосуточно, без выходных и праздников. Данные в СВР поступают со всех континентов за исключением Антарктиды. Их передают Путину только лично. Нарышкин заверил, что президент получает не всю подряд информацию, а лишь главное.

Глава СВР также рассказал, что разведчик обязан добыть те данные, которые еще не записаны ни на какой носитель. Они находятся в «замыслах, головах, мыслях». Такая информация будет полезна государству.