Нарышкин рассказал, какую информацию обязан добыть разведчик

Разведка должна добыть стратегически важную информацию до того, как она будет записана на какой-либо носитель. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Руководство государства заинтересовано в получении информации, которая еще не перенесена на электронные или бумажные носители и находится в замыслах, в головах, в мыслях», — заявил Нарышкин в интервью РИА «Новости».

Руководитель СВР уверен, что профессия разведчика не исчезнет еще в течение многих десятилетий, как и журналистика. И большое количество информации в открытых источниках не помешает деятельности разведки.

Также Нарышкин рассказал, что были выявлены попытки США поссорить Россию и Китай. Разведка обнаружила, что Госдепартамент старался спровоцировать Москву и Пекин. При этом со стороны Америки нет большого желания улучшить отношения с Россией после выборов: как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Хотя Москва настроена на построение эффективного диалога и сотрудничества между странами.