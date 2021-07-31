Нарышкин рассказал, как познакомился с Путиным

Президент России Владимир Путин очень подробно работает с документами, которые поступают ему от Службы внешней разведки, делает пометки и дает поручения. Об этом рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он отметил, что знает президента уже более 40 лет.

«И гордимся, и с удовлетворением отмечаем, как внимательно и подробно президент работает с нашими материалами», — сказал Нарышкин.

Он также поделился, что лично знает Владимира Путина еще с 1980 года. По словам главы СВР, это накладывает на него и его коллег дополнительную ответственность. Однако именно в этом есть и веский стимул для достойной службы.

Ранее Сергей Нарышкин подчеркивал, что сам российский президент раньше служил во внешней разведке. Поэтому Владимир Путин четко знает, насколько важна добытая информация, и умеет с ней работать профессионально, учитывая все тонкости. Нарышкин добавил, что сведения поступают президенту круглосуточно, у него не бывает выходных или праздников. Разумеется, лидеру страны предоставляют не все данные, а только те, которые действительно играют важную роль для государства.