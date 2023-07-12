Власть 12 июля 2023, 13:16 Нарышкин рассказал, как обсуждал вопрос Украины с главой ЦРУ Директор СВР Нарышкин и глава ЦРУ Бернс обговорили, «что же делать с Украиной» РИА «Новости»

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что в конце июня созвонился с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Они обсудили события 24 июня, а также переговорили о ситуации на Украине, сообщил ТАСС.

По словам Нарышкина, предлогом для телефонной беседы стали события 24 июня. Директор СВР предположил, что эта тема стала в большей степени предлогом, потому что основную часть беседы они посвятили украинскому конфликту.

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«Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», — объяснил Сергей Нарышкин.

Он добавил, что разговаривал с Бернсом около часа. Заранее о проведении беседы стороны не договаривались, однако возможность и телефонных переговоров, и личных встреч сохраняется, рассказал глава СВР.

Еще до начала СВО Россия узнала о подготовке украинскими властями карательной операции в Донбассе, заявил Нарышкин. По его словам, российское руководство получило «достаточную информацию» о том, что регион решили «задушить».

Директор СВР добавил, что рано или поздно переговоры между Россией и Украиной состоятся. Пока для этого не созрели условия, сообщил RT.