США привыкли управлять Грузией в «ручном режиме». Слова главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина приведены на сайте ведомства.

«США еще со времен Михаила Саакашвили привыкли в „ручном режиме“ управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции», — заявил он.

По мнению Нарышкина, Вашингтон не доволен правящей партией «Грузинская мечта», которая уклоняется от указаний Америки и планирует «наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций» партии.

Белый дом также призвал европейских партнеров поддержать грузинскую оппозицию. В Вашингтоне дали понять властям Грузии, что дальнейшая линия администрации американского президента в отношении Тбилиси будет выстраиваться на основании готовности руководства страны точно следовать указаниям США.

Грузия на своем примере показала, что стремление некоторых национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач приводит к плачевным результатам, заметил глава СВР. Те де-факто теряют суверенитет и возможности проводить самостоятельную политику на внешней арене и внутри страны.

В ноябре 2020 года власти Грузии сообщили об усилении присутствия США в регионе.