Власть 11 сентября 2023, 14:03 Нарышкин предупредил об угрозе России со стороны Прибалтики и Польши Глава СВР Нарышкин: угрозы для России от Прибалтики и Польши сохраняются РИА «Новости»

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Угрозы со стороны Польши и стран Балтии для России все еще сохраняются. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин во время церемонии открытия памятника Феликсу Дзержинскому в Москве, сообщил ТАСС.

«А то, что угрозы нашей стране есть со стороны северо-запада, это очевидно», — подчеркнул глава СВР.

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Так Нарышкин ответил на вопрос о том, говорит ли взгляд памятника Дзержинскому, который обращен на северо-запад, как и у прошлого монумента на Лубянке, об угрозах со стороны Прибалтики и Польши.

Он добавил, что менять направление взгляда героя этого памятника было нельзя, ведь новый монумент является точной копией предыдущей работы.

Феликс Дзержинский — советский государственный деятель. Он был первым председателем и основателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК). Памятник ему открыли на территории штаб-квартиры СВР в москвовском районе Ясенево.