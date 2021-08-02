Нарышкин оценил работу СВР

Информация, с которой работают сотрудники Службы внешней разведки России, представляет интерес для руководства страны. На ее основе составляется позиция по отношению к тем или иным мировым политическим процессам. Таким мнением поделился глава СВР Сергей Нарышкин. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».

«Информация должна быть представлена из разных источников. Вовсе не весь ее объем является публичным, представлен в средствах массовой информации, в социальных сетях и так далее… Информация эта нужна, с тем чтобы руководство страны принимало выверенные и правильные решения», — рассказал политик.

Нарышкин назвал российскую СВР одной из самых сильных в мире. Он подчеркнул, что иностранные коллеги солидарны с ним во мнении.