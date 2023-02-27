Власть 27 февраля 2023, 13:11 Нарышкин отметил уважительное отношение к главе ЦРУ Нарышкин заявил, что уважает директора ЦРУ Бернса как дипломата и их встреча прошла хорошо РИА «Новости»

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что его встреча с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в Анкаре оказалась содержательной. Нарышкин подчеркнул, что очень уважает своего коллегу, сообщило РИА «Новости».

«Я до сих пор сохраняю позитивную оценку характера и результатов встречи с моим коллегой Уильямом Бернсом», — сказал глава СВР.

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Он добавил, что встреча прошла в комфортной обстановке. Нарышкин обратил внимание, что уважительно относится к Бернсу и считает его искусным дипломатом. При этом представитель США имеет не очень большой опыт на должности директора ЦРУ, высказал мнение Нарышкин.

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Глава СВР уточнил, что они общались два с половиной часа. Этот факт говорит о том, что встреча проходила хорошо. По его словам, если бы одна из сторон вела себя высокомерно и дерзко, то вряд ли бы переговоры продолжались так долго.

Нарышкин и Бернс встречались в ноябре 2022 года в турецкой столице. Глава ЦРУ ранее заявил, что его российский коллега вел себя «с чувством дерзости и высокомерия».