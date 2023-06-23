Власть 23 июня 2023, 10:57 Нарышкин назвал заблуждением веру Запада в возможность сокрушить Россию Глава СВР Нарышкин: Запад ошибается в своей вере, что Россию можно сокрушить силой оружия РИА «Новости»

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Элиты на Западе считают, что Россию можно победить с помощью силы оружия. Однако эта мысль является большим заблуждением. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия. Тяжелейшие последствия этого глубокого заблуждения ощущают на себе сегодня боевики ВСУ и наемники из западных стран», — сказал он во время пресс-конференции на тему всероссийской акции «Диктант Победы».

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По его словам, они гибнут за чужие интересы. В частности, речь идет о корыстных планах НАТО и США. Ранее Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия и технике киевскому режиму.

Тем временем журналист Небойша Малич из издания Global Times написал, что украинский конфликт показал превосходство промышленности России над промышленностью США. По его словам, теперь Запад находится в уязвимом положении.