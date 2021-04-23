Нарышкин назвал обвинения Чехии в сторону России «убогой ложью»

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал «убогой и низкой ложью» обвинения Чехии в причастности России к взрывам во Врбетице. Он заявил, что Прага обострила отношения с Москвой, пойдя на дипломатический скандал.

«Отличилась Чехия, страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах, пошла на обострение, на конфронтацию с Россией и получила свое. В своих действиях прикрывалась совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития. Это печально», — процитировал «Интерфакс» слова Нарышкина с открытия выставки в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

Нарышкин обвинил политических лидеров западных стран в попытках разрушения международной стабильности и безопасности, сообщил ТАСС.

Конфликт между Россией и Чехией произошел после обвинения Праги в причастности российских спецслужб к взрывам во Врбетице. Прага выслала большинство российских дипломатов, на что получила зеркальный ответ. Депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна сочла доводы своей страны неубедительными и потребовала предоставить доказательства причастности.