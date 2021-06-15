Нарусова: Петербург не нуждается в столичном статусе, он и так первый

Вдова бывшего петербургского мэра Анатолия Собчака — Людмила Нарусова — развеяла слухи о том, что ее супруг хотел вернуть столицу России в Санкт-Петербург. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

По ее словам, Собчак был против этого. Нарусова пояснила, что бывший мэр опасался большого притока федеральных чиновников. Он считал, что в городе, «не приспособленном даже по транспортной инфраструктуре для этого, случится коллапс» в случае, если Петербург станет столицей России.

«Петербург — это Петербург, и он не нуждается в столичном статусе, он и так первый», — заключила Нарусова.