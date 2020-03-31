Нарушителей карантина отследят по мобильнику

Контролировать находящихся на домашнем карантине зараженных коронавирусом граждан будут по мобильным телефонам. Если носитель возбудителя выйдет из дома, то ему придет SМS с предупреждением. Все данные нарушителя тут же отправятся в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.

Об этом говорится в поручениях премьер-министра России Михаила Мишустина по итогам заседания президиума Координационного совета правительства. Такое же предупреждение нарушитель карантина получит и на портале госуслуг. Наладкой работы такой системы займется Министерство коммуникации и связи.

Специальный сервис должен появиться на портале государственных услуг для регистрации граждан, которые вернулись из заграничных поездок. Там россияне должны указать анкетные данные, место проживания на время двухнедельного карантина. После этого за тем, как они соблюдают изоляцию, будут следить власти.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что жители столицы с легкой формой коронавирусной инфекции могут лечиться дома. Но для этого им нужно постоянно передавать геолокацию своего телефона. В противном случае их отправят в больницу.

На карантин попадают те, у кого врачи диагностировали или только подозревают коронавирусную инфекцию. За нарушение режима изоляции грозит уголовная ответственность с крупными штрафами. Если же носитель коронавируса заразил здорового человека и тот умер, то распространителю грозит срок.