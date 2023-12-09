Власть 09 декабря 2023, 12:49 Нарушил все протоколы. Жога рассказал о обращении к Путину в неуставной форме Герой ДНР Жога: я обратился к верховному главнокомандующему в неуставной форме РИА «Новости»

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Герой Донецкой Народной Республики Артем Жога рассказал, как принял решение обратиться к верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину в неуставной форме во время церемонии награждения участников спецоперации в Кремле. Его слова привело РИА «Новости».

«Я даже не понимал, как именно пройдет это мероприятия, что у меня будет шанс обратить внимание Владимира Владимировича на себя. Я нарушил все протоколы, обратился к нему, будем так выражаться, в неуставной форме», — сказал он.

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Жога отметил, что вместе с боевыми товарищами обсуждал предстоящие президентские выборы перед поездкой в Кремль.

«Они говорили, что хотели видеть фамилию Путина в списке претендентов на пост», — добавил военный.

В пятницу Путин в разговоре с Жогой сообщил о своем намерении баллотироваться на пост президента страны в 2024 году. ЦИК России отмечал, что голосование станет трехдневным и состоится с 15 по 17 марта.