Президент России Владимир Путин раскритиковал главу «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) за убыточные контакты. Он отметил, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны.

Глава государства провел совещание по вопросам развития судостроительной промышленности. Темы обсуждались в режиме видеоконференции. Во время совещания глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что судостроители не раз сталкивались с проблемой удорожания строительства.

«Особенно когда заключали контракты с твердой ценой при отсутствии проекта. В результате, чтобы сдать судно, они вынуждены брать на себя убытки за превышение первоначальной стоимости», — пояснил министр.

Путин раскритиковал работу главы ОСК в связи с заключением убыточных контрактов. По словам президента, нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам России.

Мантуров поручил ОСК не подписывать бумаги на строительство судов без получения независимой технико-экономической экспертизы. Также он заявил о проведении финансового аудита до конца ноября — начала декабря. Проверку организуют в сегменте гражданского судостроения.