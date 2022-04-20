Всеми процессами на Украине управляет Запад, а не местная власть. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Она сказала, что следить за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского бессмысленно и «контрпродуктивно». Это связано с тем, что глава Незалежной — не более чем ставленник западных кураторов. Именно они решают все вопросы в Украине через Зеленского, подчеркнула представитель российского МИД.

«О самостоятельности Владимира Зеленского говорить не приходится ни сейчас, ни до этого. За ним стоят, естественно, его кураторы. В первую очередь это Вашингтон и другие структуры НАТО, которые так или иначе управляют этим процессом многие годы», — сказала Захарова.

Также она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский часто находится в «агрегатных состояниях». Это и является причиной частой смены мнений украинской стороны, сказала Захарова.