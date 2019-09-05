Нарендра Моди на русском языке поблагодарил Россию за гостеприимство
Премьер-министр Индии Нарендра Моди разместил в соцсети Twitter публикацию, в которой на русском языке выразил благодарность. Об этом сообщила «Газета.ru».
Индийский премьер Нарендра Моди поблагодарил россиян и президента России Владимира Путина за гостеприимство. Он также назвал плодотворной свою поездку на Восточный экономический форум (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.
Премьер-министр отметил, что итоги форума в дальнейшем повлияют на сближение России и Индии.