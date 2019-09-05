Нарендра Моди на русском языке поблагодарил Россию за гостеприимство

Индийский премьер Нарендра Моди поблагодарил россиян и президента России Владимира Путина за гостеприимство. Он также назвал плодотворной свою поездку на Восточный экономический форум (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

Премьер-министр отметил, что итоги форума в дальнейшем повлияют на сближение России и Индии.