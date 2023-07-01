Власть 01 июля 2023, 00:00 «Напуганным» Россией жителям Запада посоветовали бояться своих правительств Глава МИД Лавров: жителям Запада стоит бояться не России, а своих правительств РИА «Новости»

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Жители западных стран, которых напугали Россией, стоит бояться скорее своих правительств. Такое заявление в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии» сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«„Напуганным“ жителям десятков стран надо бояться, прежде всего, своих правительств. Там, как через круговую поруку, любые здравые голоса заглушаются», — сказал он.

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Министр добавил, что главная транслируемая идея на Западе — не дать Украине проиграть, поэтому единственным решением конфликта, по их мнению, может быть нанесение России «стратегического поражения».

Лавров отметил, что согласен с идеей о работе ради будущего вместо того, чтобы копаться в причинах произошедшего. Но нужно понимать, что Российская Федерация больше не доверяет Западу ни в торгово-экономических связях, ни в сфере безопасности.

Ранее глава ведомства заявил, что для России не существует недружественных народов — «есть лишь недружественные правительства».