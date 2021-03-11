Напряженность в Донбассе вызвала беспокойство у Кремля

В Кремле осведомлены о напряженности на линии соприкосновения в Донбассе и испытывают обеспокоенность по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Оценкой ситуации вблизи российских границ занимается оборонное ведомство и спецслужбы, и администрация президента не относится к категории этих ведомств, отметил Песков. Поэтому Кремль не может оценивать ситуацию, но при этом получает информацию о том, что в Донбассе за последний месяц выросла напряженность.

«Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность», — сказал Песков.

Представитель Кремля также предостерег СМИ от публикации непроверенных сообщений по ситуации в Донбассе. Он напомнил, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно выступали с опровержениями таких сведений.

«Нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряженность», — указал он.

В ЛНР накануне опровергли сообщения о возобновлении обстрелов со стороны ВСУ. В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили РБК, что данная информация является «несколько раздутой».