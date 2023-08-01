Власть 01 августа 2023, 10:39 Направление БПЛА на Москву и попытки атаковать Черноморский флот приблизят финал Зеленского — Карасин Сенатор Карасин: атаки ВСУ на Москву и Черноморский флот приближают конец Зеленского РИА «Новости»

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Попытки Украины атаковать корабли Черноморского флота России и запуски беспилотников в Москве и Подмосковье никак не помогут киевскому режиму. Наоборот, эти действия приближают финал для украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

Он согласился с некоторыми выводами экспертов с Запада. В частности, тех, что касаются президента Украины.

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«Все эти ночные атаки беспилотных катеров на корабли Черноморского флота и отчаянные запуски беспилотников по Москве и Московской области лишь приближают неизбежный финал Зеленского», — написал он.

Карасин считает, что ставка Украины на терроризм показывает военную слабость киевского режима. Также она говорит о бесперспективности действий украинской армии на поле сражения.

Минобороны России утром 1 августа сообщило о том, что ВСУ попытались тремя безэкипажными катерами ударить по кораблям Черноморского флота в 340 километрах от Севастополя. Также военное ведомство заявило об атаке объектов Москвы и Подмосковья украинскими беспилотниками. Средства ПВО уничтожили два из них, третий подавили средствами радиоэлектронной борьбы.