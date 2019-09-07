В ЛДПР назвали возможную причину нападения на Памфилову
«10 раз ткнул электрошокером — а я схватила стул». Главное о нападении на дом главы ЦИКПодробнее
В опубликованном на сайте партии заявлении сказано, что в нападение жулика трудно поверить.
«Мы все хорошо знаем, что это кристально честный человек, и дома у нее абсолютно нечего брать. У нападения, скорее всего, другие мотивы — провокация со стороны недоброжелателей», — говорится в заявлении пресс-службы ЛДПР.
Элле Памфиловой также посоветовали перебрать с дачи в Истре в более безопасную квартиру, поближе к Центризбиркому.
Ранее стало известно, что прошлой ночью на Памфилову в собственном доме напал неизвестный. Мужчину несколько раз применил к ней электрошокер. Глава ЦИК была травмирована, но состояние здоровья позволяет ей принимать участие в публичных мероприятиях.
Следственный комитет РФ сейчас проверяет все возможные версии случившегося.
В том числе, возможность попытки ограбления и связь с профессиональной деятельностью.