В ЛДПР назвали возможную причину нападения на Памфилову

Пресс-служба парламентской фракция ЛДПР в Госдуме заявила, что нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову было провокацией со стороны недоброжелателей. Обычный вор в ее дом забраться не мог.

«10 раз ткнул электрошокером — а я схватила стул». Главное о нападении на дом главы ЦИК Подробнее

В опубликованном на сайте партии заявлении сказано, что в нападение жулика трудно поверить.

«Мы все хорошо знаем, что это кристально честный человек, и дома у нее абсолютно нечего брать. У нападения, скорее всего, другие мотивы — провокация со стороны недоброжелателей», — говорится в заявлении пресс-службы ЛДПР.

Элле Памфиловой также посоветовали перебрать с дачи в Истре в более безопасную квартиру, поближе к Центризбиркому.

Ранее стало известно, что прошлой ночью на Памфилову в собственном доме напал неизвестный. Мужчину несколько раз применил к ней электрошокер. Глава ЦИК была травмирована, но состояние здоровья позволяет ей принимать участие в публичных мероприятиях.

Следственный комитет РФ сейчас проверяет все возможные версии случившегося.

В том числе, возможность попытки ограбления и связь с профессиональной деятельностью.