Наобещавшие лишнего депутаты не будут наказаны

Правительство не поддержало законопроект, который предполагал введение уголовной ответственности для депутатов за невыполнение предвыборных обещаний. Документ доступен в электронной базе Госдумы.

Кабмин в своем отзыве на законопроект указал, что выполнение обещаний, данных перед выборами, и без того является долгом выборного лица. Кроме того, в правительстве подчеркнули, что размытые оценочные формулировки, которые приводятся в документе, могут привести к произвольному правоприменению.

Законопроект в Госдуму в августе внес депутат Олег Нилов. Предлагалось наказывать народных избранников за невыполнение обещаний, которые содержались в предвыборной программе кандидата или партии. Предусматривались санкции в виде принудительных работ на срок до года либо штраф на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за один-два года.

Нилов при подготовке законопроекта рассказывал, что предвыборные обещания можно зафиксировать нотариально, а потом спрашивать с депутатов, если они нарушат их.