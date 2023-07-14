Власть 14 июля 2023, 21:28 Нанести стратегическое поражение России стало главной целью Запада — МИД РФ Представитель МИД Захарова: главная цель США — нанести России стратегическое поражение РИА «Новости»

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Нанести России стратегическое поражение и сохранить влияние на мировой арене — две главные цели США и их союзников. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе и решение усилить Украине военную помощь.

Дипломат выразила сомнения в позиции западных лидеров, которые заявляют, что поставляемое ими вооружение ВСУ должно приблизить окончание конфликта. По мнению Захаровой, они не заинтересованы в завершении украинского кризиса, напротив его продолжение выгодно Западу.

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«Главная же цель Вашингтона и его сателлитов — нанести „стратегическое поражение“ России и сохранить свое доминирующее влияние на международной арене», — сказала представитель МИД.

Захарова также выразила уверенность, что никакие поставки боеприпасов и техники не смогут изменить ход СВО.

Ранее дипломат заявила, что НАТО уже вступил в конфликт с Россией. Так она отреагировала на ключевое заявление блока на саммите в Вильнюсе, где было сказано, что альянс не намерен усугублять отношения с российской стороной.