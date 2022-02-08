Страны Запада поддержали государственный переворот на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин назвал их действия «плохой песочницей».

Российский лидер выступил с таким заявлением на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его слова привело РИА «Новости».

«Приехали в 2014 году представители нескольких стран, европейские страны, поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса», — напомнил глава РФ.

Спустя три дня, подчеркнул он, власть на Украине захватили вооруженным путем. Теперь от российской стороны «требуют каких-то исполнений» без ответных действий.

«Давайте так не будем играть, это плохая песочница, нам такая игра не нравится», — заметил Путин.

В условиях государственного переворота на Украине, добавил он, России пришлось защищать крымчан. Президент также призвал украинские власти набраться мужества и начать выполнять Минские соглашения.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон беседовали более пяти часов. Чтобы участники переговоров не остались голодными, для них подготовили изысканное меню.