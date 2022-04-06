«Нам особенно хотелось слышать его голос». Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Владимир Жириновский был эрудированным и проницательным человеком, который глубоко понимал суть развития России. Соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава Подмосковья признал, что Жириновский предвидел многие события.

От нас ушел Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, глубокий с неординарными и сложными мыслями. Человек эрудированный, дальновидный и проницательный, он очень точно понимал путь развития России Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Врачи боролись за жизнь Жириновского с начала февраля. И до последнего момента многие надеялись, что политик выкарабкается.

«И в последние недели нам всем особенно хотелось слышать его голос, его мнение. К сожалению, жизнь распорядилась иначе. Светлая Вам память, Владимир Вольфович!» — выразил свои соболезнования губернатор.

Владимир Жириновский умер в среду. Политику было 75 лет.