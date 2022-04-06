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    06 апреля 2022, 15:49

    «Нам особенно хотелось слышать его голос». Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

    Губернатор Подмосковья Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

    Александр Блинов

    Владимир Жириновский был эрудированным и проницательным человеком, который глубоко понимал суть развития России. Соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    «Нам особенно хотелось слышать его голос». Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

    Глава Подмосковья признал, что Жириновский предвидел многие события.

    От нас ушел Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, глубокий с неординарными и сложными мыслями. Человек эрудированный, дальновидный и проницательный, он очень точно понимал путь развития России

    Андрей Воробьев

    губернатор Подмосковья.

    Врачи боролись за жизнь Жириновского с начала февраля. И до последнего момента многие надеялись, что политик выкарабкается.

    «И в последние недели нам всем особенно хотелось слышать его голос, его мнение. К сожалению, жизнь распорядилась иначе. Светлая Вам память, Владимир Вольфович!» — выразил свои соболезнования губернатор.

    Владимир Жириновский умер в среду. Политику было 75 лет.