Налоговые каникулы для пострадавших от пандемии отраслей в России продлили

Правительство продлило налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса из пострадавших от пандемии отраслей. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Послабления будут действовать до конца года, сообщило РИА «Новости». Распространятся они на организации и индивидуальных предпринимателей.

«Антикризисную поддержку <…> мы продлеваем еще на три месяца, до конца года», — процитировал Мишустина ТАСС.

Каникулы будут действовать для компаний, работающих в сферах культуры и туризма. Их также продлят для гостиничного бизнеса, предприятий общественного питания, развлекательной и спортивной областей и занятых в организации конференций и выставок.

Мишустин, уточнила газета «Известия», подчеркнул, что правительству нужно сделать все необходимое для решения проблем, с которыми столкнулись россияне.

Налоговые каникулы для бизнеса продлили по поручению президента РФ Владимира Путина.

В конце октября СМИ писали, что наиболее пострадавшим от пандемии отраслям малого и среднего бизнеса продлят отсрочки по налоговым платежам.