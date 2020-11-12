Налоговые каникулы для пострадавших от пандемии отраслей в России продлили
Послабления будут действовать до конца года, сообщило РИА «Новости». Распространятся они на организации и индивидуальных предпринимателей.
«Антикризисную поддержку <…> мы продлеваем еще на три месяца, до конца года», — процитировал Мишустина ТАСС.
Каникулы будут действовать для компаний, работающих в сферах культуры и туризма. Их также продлят для гостиничного бизнеса, предприятий общественного питания, развлекательной и спортивной областей и занятых в организации конференций и выставок.
Мишустин, уточнила газета «Известия», подчеркнул, что правительству нужно сделать все необходимое для решения проблем, с которыми столкнулись россияне.
Налоговые каникулы для бизнеса продлили по поручению президента РФ Владимира Путина.
В конце октября СМИ писали, что наиболее пострадавшим от пандемии отраслям малого и среднего бизнеса продлят отсрочки по налоговым платежам.