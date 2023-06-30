Власть 30 июня 2023, 17:59 Налогоплательщикам продлили срок неначисления пени за ошибки в уведомлениях Кабмин продлил срок неначисления пени налогоплательщикам за ошибки в уведомлениях Freepik

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Правительство продлило период, за который налогоплательщикам не начисляют пени за ошибки в уведомлениях об исчисленных налогах, до 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

«До 31 декабря 2023 года продлен срок, в течение которого не будут начисляться пени, если налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах», — отметили в публикации.

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В Минфине уточнили, что для этого на едином налоговом счете должно быть достаточное количество денег для погашения налоговой суммы. Продление срока смягчит условия перехода на единый налоговый счет. Кроме того, подобная мера позволит привыкнуть к новым условиям расчетов с бюджетом без негатива, подчеркнули в министерстве.

Недавно вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести повышенный налог на доходы физлиц в 20% для тех россиян, которые зарабатывает больше 25 миллионов рублей в год. Сейчас эта категория населения платит 15%.