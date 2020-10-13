Налоги дня некоторых предпринимателей предложили отменить в Госдуме

Речь идет о бизнесе, который занимается благотворительностью. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил, что стоит убрать налог на «благотворительные суммы» из средств таких компаний.

«Надо посмотреть какие-то сферы, наиболее важные для общества. По уходу за инвалидами и за пожилыми людьми — возможно, их вообще надо освободить от налогов, этот бизнес», — рассказал он.