Власть 24 апреля 2023, 18:55 Наличие у Путина двойников опровергли Песков заявил, что у Путина нет двойников, а здоровье отличное РИА «Новости»

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У президента России Владимира Путина никогда не было двойников. Об этом на марафоне «Знание. Первые» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Песков отметил, что всем очевидно: российский лидер мегаактивный, у него огромное количество энергии и отменное здоровье.

«Мы с трудом за ним поспеваем — те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать, его здоровья можно пожелать только самому себе», — обратил он внимание.

Российский лидер, добавил Песков, никогда не отсиживался в бункерах. Информацию на этот счет пресс-секретарь Путина тоже назвал абсолютным враньем.

Недавно президент России посетил ЛНР и Херсонскую область. На территории двух новых регионов страны, отмечал он, все «аккуратно, чистенько».