Власть 05 января 2023, 23:24 Наличие связи у военных в зоне СВО возьмут под контроль Сенатор Турчак: группа по вопросам СВО проконтролирует наличие средств связи у военных РИА «Новости»

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Рабочая группа по вопросам спецоперации поручила проконтролировать обеспеченность военнослужащих средствами связи и разведки. Об этом написал секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Есть острые, нерешенные до сих пор вопросы, которые наша рабочая группа берет на контроль. Это обеспеченность средствами связи и разведки, некоторой техникой. <…> Те, что не будут решены, обязательно занесут в доклад президенту», — отметил он.

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Турчак также сообщил о встрече с военнослужащими в «одном из южных районов обороны». Здесь он проверил подготовку фортификационных сооружений и обеспеченность подразделений средствами связи и разведки. Особое внимание было уделено условиям размещения и питания военных.

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Ранее сообщалось, что рабочая группа по вопросам спецоперации будет заниматься законодательным сопровождением поручений президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки солдат и их семей.

В четверг, 5 декабря, Путин поручил министру обороны страны Сергею Шойгу прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, напомнило издание «Политика сегодня».