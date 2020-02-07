Наклейку «Обама ЧМО» нашли в закупках Минэнерго

В конкурсной документации на закупку запчастей и ремонт машин для Северо-Кавказского филиала Минэнерго России обнаружился любопытный лот — наклейка на машину «Обама ЧМО» по цене 81 рубль за штуку.

Документ был опубликован для публичного изучения на официальном портале госзакупок, где на одиозную наклейку обратило внимание РБК.

В списках также перечислены работы по техобслуживанию автомобилей марки Hyundai, Renault, LADA на общую сумму 1 210 842 руб. Общая стоимость лотов превышает 18 миллионов рублей. На участие в тендере уже поданы две заявки.

Источник фото: телеканал «360»

Неназванный юрист из Северо-Кавказского филиала объяснил появление лота с наклейкой «ошибкой тестового оператора вроде Т9». По его словам, вскоре она будет исправлена.

На момент публикования новости наклейка «Обама ЧМО» все еще была в конкурсной документации.