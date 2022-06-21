Госдума во втором чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за пытки

Депутаты Государственной думы во втором чтении единогласно приняли законопроект об ужесточении наказания за пытки со стороны представителей власти. Об этом сообщил официальный сайт нижней палаты парламента.

Проект перевел пытки со стороны должностных лиц в категорию особо тяжких преступлений, ответственность за них — наказание в виде лишения свободы, сотрудников правоохранительных органов накажут сроком от четырех до 12 лет.

Таким образом, поправки ко второму чтению увеличили перечень отягчающих обстоятельств при превышении должностных полномочий. Также они предусматривают более суровое наказание, если противоправные деяния совершались в отношении несовершеннолетнего.

«Мы знаем достаточно большое количество примеров, огласке были преданы какие-то чудовищные факты по поводу пыток», — сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Если пытки повлекли за собой смерть по неосторожности, то предусмотрено введение наказания в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок до 20 лет.