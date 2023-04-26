Власть 26 апреля 2023, 17:46 Наказание за работу в незарегистрированных иностранных НПО в России ужесточат Депутат Пискарев заявил об ужесточении наказания за работу в иностранных НПО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Организация или участие в работе российского филиала незарегистрированной в Минюсте иностранной неправительственной организации (НПО) обернется уголовным делом. Поправки в уже действующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарев.

Он пояснил, что для россиян работа в филиале незарегистрированной иностранной НПО обернется штрафом в пять тысяч рублей и 50 тысяч — для иностранцев. Повторное нарушение или участие в создании подобной организации грозит лишением свободы на срок до трех лет.

Реклама

Поправки после принятия законопроекта внесут в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Отдельно Пискарев отметил, что Минюст получил от комиссии новое основание для отказа в регистрации иностранных НПО. Теперь организация не сможет получить представительство в России, если в последние три года ее филиалы исключали из реестра за нарушение закона.

«Это позволит пресечь продолжение противоправной деятельности с помощью открытия новых филиалов уже дискредитировавшей себя организации», — пояснил депутат.

Он добавил, что такие организации вмешиваются во внутренние дела страны и дестабилизируют обстановку. Поэтому необходимо привлекать их к ответственности.

Новые поправки также пополнят Кодекс об административных правонарушениях штрафами за неустранение нарушений об иностранных агентах в установленные сроки.