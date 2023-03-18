Власть 18 марта 2023, 14:43 Наказание за продажу иностранцам военных товаров и технологий ужесточили Президент Путин подписал указ о наказании до 12 лет колонии за незаконный экспорт оружия РИА «Новости»

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Незаконная продажа иностранцам или их представителям военных товаров, технологий или вооружений, а также выполнение услуг, находящихся под экспортным контролем, обернется лишением свободы на срок трех до 12 лет. Закон об изменениях в Уголовный Кодекс подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и выплату штрафа до одного миллиона рублей, если человек действовал в одиночку.

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Для группы, действующей по сговору, а также людей, занимающих государственные должности, продажа или передача иностранцам материалов, технических данных или других товаров, которые можно использовать для создания оружия массового поражения или средств доставки наказание составит от пяти до 10 лет лишения свободы.

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Если же на нарушение закона пошла организованная группа, то срок наказания увеличивается до 12 лет.

В понятие контрабанды включат незаконный экспорт сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых и радиоактивных веществ, отходы ядерных материалов, огнестрельное оружие и их детали, боеприпасы, а также сырье, оборудование для их создания и технологии, в том числе научно-технической информации.