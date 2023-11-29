Власть 29 ноября 2023, 11:59 Наказание за повторный пронос телефонов в колонии и СИЗО ужесточат в РФ

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В России ужесточат наказание за повторный пронос телефонов в колонии и СИЗО. Соответствующее нарушение может обернуться двумя годами лишения свободы. Об этом сообщили «Известия».

Комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила поправки в Уголовный кодекс, добавила радиостанция «Говорит Москва».

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В настоящее время передача телефонов арестантам и заключенным предусматривает административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Однако вскоре он вырастет до 50 тысяч рублей.