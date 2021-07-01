Наказание за повторную пьяную езду сделали жестче

В России увеличили максимальный срок за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде и штрафы. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно поправкам в статью статью 264.1 Уголовного кодекса, человек за повторную езду в нетрезвом виде может получить наказание в виде штрафа от 300 тысяч рублей до 500, ранее было до 300 тысяч рублей, и лишиться прав сроком до шести лет. Либо тюремный срок до трех лет, вместо двух, как было ранее. Об этом сообщило издание RT.

Владимир Путин 1 июля подписал ряд документов, среди которых закон, обязывающий иностранных IT-гигантов открывать филиалы или представительства в России. Он касается ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч человек. В случае отказа возможна частичная или полная блокировка ресурса. Открыть свои филиалы в России могут обязать владельцев Facebook, Twitter, поисковик Google, хостинг-провайдеры Amazon и Cloudflare и другие ресурсы.

Еще один закон подписал президент России, который запрещает публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне и отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.