Власть 24 июня 2023, 16:00 Наказание за нарушение военного положения ввели в России Президент Путин подписал закон о задержании нарушителей режима военного положения РИА «Новости»

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Нарушителей правил режима военного положения начнут задерживать на 30 суток. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно- правовых актов.

В тексте документа говорится, что поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

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Нарушение норм закона «О военном положении» влечет наложение штрафа от 500 до одной тысячи рублей для физических лиц и от одной до двух тысяч рублей для должностных лиц или административный арест на срок до 30 суток.

Право задерживать нарушителей режима военного положения получили бойцы Росгвардии, полицейские, военнослужащие, а также сотрудники пограничной службы ФСБ.

Введения военного положения в Москве и Московской области в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороны Андрей Картополов.

Он подчеркнул, что принятых властями мер безопасности вполне достаточно. Он подчеркнул, что несмотря на сложность ситуации в Ростове-на-Дону после заявлений основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, в регионе военное положение также не требуется.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях осенью 2022 года. В Центральном и Южном федеральных округах действует режим повышенной готовности.