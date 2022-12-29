Власть 29 декабря 2022, 16:14 Осквернение георгиевской ленты обернется миллионным штрафом или тюрьмой Президент Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который приравнивает георгиевские ленты к символам воинской славы. Теперь за их публичное осквернение человек может получить штраф до пяти миллионов рублей или сесть в тюрьму сроком до пяти лет. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке говорится, что георгиевская лента будет официальным символом воинской славы России. По текущему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы физлицу грозит лишение свободы до трех лет или штраф до трех миллионов рублей, для юридического лица штраф составит от трех до пяти миллионов рублей.

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Также в статье Уголовного кодекса России о реабилитации нацизма сказано, что эти же правонарушения, совершенные группой людей в интернете или по предварительному сговору наказываются лишением свободы сроком до пяти лет или штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей.

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Георгиевскую ленту, согласно закону, можно использовать только для целей, которые связаны с исторической памятью. В других случаях действия с ней будут преследоваться законом. Об этом написало РИА «Новости».