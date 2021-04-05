Наказание для пьяных водителей захотели сделать строже

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект об увеличении максимального срока лишения свободы за пьяное вождение. За это можно сесть в тюрьму на два-три года.

«Назначение более строгого наказания будет обеспечиваться путем увеличения сроков лишения свободы и принудительных работ (до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет)», — говорится в пояснительной записке к проекту закона, которую процитировал ТАСС.

Также увеличить размер штрафов: они составят 300–500 тысяч рублей вместо 200–300 тысяч рублей. Либо же они будут составлять размер зарплаты или другого дохода осужденного за два-три года. Раньше речь шла о заработной плате за один-два года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона. При этом наказание в виде обязательных работ исключат из этого перечня.

Пока же в Тюмени бороться с пьяными на дороге решили другим способом. Там планируют создать фотогалерею, которую сделают по итогам операции «Нетрезвый водитель». Ее провели в городе 3 и 4 апреля.

В Сети опубликуют снимки нетрезвых водителей и сопроводят фото информацией о показаниях алкотестера при проведении освидетельствования.