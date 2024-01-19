19 января 2024, 19:08
Наказание для нарушающих закон иностранцев ужесточат
Правительство утвердило план по изменению миграционной политики России
Миграционное законодательство России изменят в соответствии с разработанной концепцией, рассчитанной на 2024–2025 годы. Постановление о начале работы подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом со ссылкой на документ сообщило РИА «Новости».
Документ разделили на шесть частей, он предусматривает проведение более 40 различных мероприятий. Они коснутся въезда и проживания иностранцев в России, передвижения внутри страны, адаптации, а также профилактики нарушений законодательства.
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Свои предложения по усилению мер ответственности иностранными гражданами законов России займутся МВД и ФСБ. Оба ведомства должны представить на рассмотрение правительства свои предложения до 20 марта.
Кроме того, сдавать обязательную биометрию иностранцы смогут через специальное мобильное приложение еще до въезда в Россию. Также мигрантов обеспечат возможностью безопасной отправки и получения денежных переводов с использованием единой биометрической системы.
«Обеспечение возможности регистрации иностранного гражданина в единой биометрической системе за пределами Российской Федерации с использованием специализированного мобильного приложении», — указали в сообщении.
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