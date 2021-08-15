Для россиян с невысоким уровнем доходов построят наемные дома

Государство намерено начать строительство наемных домов для россиян, которым не по карману взять ипотеку даже на льготных условиях. Аренда такого жилья будет предоставляться по себестоимости. Приватизировать его будет нельзя, он оно может решить проблемы, в том числе, молодых семей.

Об этом URA.RU заявила депутат от партии «Справедливая Россия», глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская.

«У нас далеко не все граждане могут взять даже льготную ипотеку. Я сторонница того, чтобы развивать строительство наемных домов для людей с невысоким уровнем дохода, для среднего класса. Это гораздо выгоднее. Оплата услуг по себестоимости — живи, сколько нужно», — отметила Хованская.

Она подчеркнула, что федеральные власти пока предполагают строительство определенного числа таких домов. Но для всей страны их нужно гораздо больше и «очередь на них большая».

По мнению Галины Хованской, проект может заинтересовать застройщиков. Налоговые льготы им пока не сделали, но земельные участки предоставят без всяких аукционов.

«Это уже колоссальный плюс. Единственное — им возмещаются затраты, которые они понесли, не сразу, а постепенно, как любая аренда в нежилом фонде», — объяснила Хованская.

До конца 2021 года Центробанк России намерен запустить финансовый маркет-плейс для выдачи кредитов удаленно. Все сделки будут проводиться в интернете.