Обнародован сценарий «худшего кошмара» для России Подробнее

По мнению специалиста, этот сценарий не будет для Москвы «худшим кошмаром», поскольку и у Франции, и у Соединенного Королевства есть свой атомный подводный флот.

«И если речь идет о том, что такие же подводные лодки могут иметь другие члены НАТО, я не вижу, что это каким-то радикальным образом изменит обстановку на море и стратегическую ситуацию в мире», — заметил Подберезкин, добавив, что ситуацию в мире дестабилизирует любое распространение ядерного оружия и военной техники.

Другой ограничительный момент, по словам историка, заключается в цене атомной подлодки, которая стоит несколько миллиардов долларов. Не каждый союзник Вашингтона может позволить себе подобные траты.

«Поэтому я считаю, что это надуманная ситуация, которую National Interest (американское аналитическое издание, в котором был опубликован материал о «худшем кошмаре — прим. ред.) создает искусственно, чтобы обострить военно-политическую обстановку в мире», — подытожил эксперт.