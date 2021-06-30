«Надо привлекать к ответственности». Путин объяснил, почему раздельно собранные отходы скидывают в один контейнер

Мусорная реформа в России — большая работа, которая идет по всей стране. Этой проблемой раньше не занимались, да и такого количества отходов от населения не было. При этом некоторые вещи недопустимы — операторов надо привлекать к ответственности за недобросовестную работу и сбор разделенного жителями мусора в один контейнер.

Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время прямой линии. Он подчеркнул, что мусорной реформой не занимались с советских времен.

«Правда, и отходов в прежние времена в таком объеме у нас и не было. Сейчас 60 миллионов [тонн] у нас отходов накапливается ежегодно, и первые шаги в этом направлении только делаем. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор в объеме 10 миллионов тонн и на переработку 3 миллионов тонн», — отметил президент.

Российский лидер также подчеркнул, что в ближайшие годы в стране должны запустить мусоросжигающие заводы. Он отметил, что знает — многие граждане, которые живут в местах, где будут строить эти заводы, напряжены. Он обратил внимание, что обойтись без утилизации отходов таким образом не может ни одна страна.

«Например, врачи сейчас работают в красных зонах почти в скафандрах. Их утилизировать невозможно, кроме способа сжигания», — сказал Путин.

Сейчас, кроме раздельного сбора и утилизации, приступаем к практическим задачам. Намечено строительство пяти заводов. Прорабатываем расширение программы. Это большая работа Владимир Путин.

Путин отметил, что некоторые производители упаковки из картона и бумаги сами приняли решение создавать перерабатывающие мощности. При этом производители стекла считают, что им выгоднее заплатить утилизационный сбор.

«Повторяю, это работа большая, мы не собираемся ее останавливать ни на секунду. Конечно, вопиющие случаи требуют оперативного вмешательства. Но есть вещи, которые абсолютно недопустимы. Это когда люди стараются, выполняют рекомендации властей, осуществляют раздельный сбор, а потом в машине это сваливается. Это недолжным образом организованная работа операторов, которых надо привлекать к ответственности», — подчеркнул Путин.

Кроме того, страна будет переходить к расширенной ответственности производителей упаковки. Они должны будут отвечать за процесс избавления от своей продукции после использования: либо напрямую утилизировать, либо платить государству сборы за это.