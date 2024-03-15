Власть 15 марта 2024, 00:07 «Надо изничтожить». Медведев пожаловался на школьные туалеты Медведев заявил, что пора «изничтожить стыдобу» со школьными туалетами на улице Freepik

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал «изничтожить стыдобу» с неутепленными уличными туалетами в учебных заведениях. Политик назвал их наследством из прошлого. Его слова издание привело РБК.

Тему уличных туалетов Медведев поднял на заседании программной комиссии «Единой России», посвященном реализации послания президента России. По его словам, в некоторых сельских школах еще остались такие уборные, и эту «стыдобу» нужно «изничтожить».

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«У меня у самого было несколько случаев, когда я приезжал в разные места, кстати, на севере, на юге. Все это портит сразу настроение. Надо этим заниматься», — заявил Медведев.

Он призвал как можно скорее закрыть эту проблему.

В октябре прошлого года ребенок получил травму в школьном туалете в Кыштыме Челябинской области. Второклассник наткнулся на штырь в двери кабинки и порвал щеку.