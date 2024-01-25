Власть 25 января 2024, 16:52 «Надо хорошо учиться!» Путин повысил президентские стипендии до 30 тысяч рублей Путин повысил президентские стипендии до 30 тысяч рублей

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Во время встречи со студентами в Калининграде Владимир Путин объявил о повышении президентской и правительственной стипендий. Как сообщили в пресс-службе Кремля, их размер составит 30 и 20 тысяч рублей соответственно.

«В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мной принято решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей», — заявил Путин.

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Слова президента студенты, с которыми встретился Путин, поддержали громкими аплодисментами. Российский лидер добавил, что правительство тоже думает над повышением уровня стипендии. Ее сумма составит около 20 тысяч рублей.

«Есть к чему стремиться, надо хорошо учиться!» — с улыбкой сказал президент.

Путин также прокомментировал переход к обновленной системе высшего образования в стране, сообщил сайт kp.ru. Глава государства подчеркнул, что дискриминации при приеме на работу людей с любыми дипломами в России не будет.

В День российского студенчества Путин встретился с обучающимися высших учебных заведений Калининградской области. В первую очередь глава государства поздравил их с праздником и пожелал успехов всем российским студентам, аспирантам, преподавателям.

В Калининград Путин прилетел днем 25 января. После общения со студентами президент проведет переговоры с главой региона Антоном Алихановым. Они обсудят вопросы экономического развития региона.